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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التليفزيون الفلسطيني يكشف تفاصيل مقـ تل نجل عضو كابينيت الحرب الإسرائيلي

ارشيفي
ارشيفي

كشف التليفزيون الفلسطيني، تفاصيل مقـ تل نجل عضو كابينيت الحرب ورئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي ايزنكوت في معارك قطاع غزة.

وذكر التليفزيون الفلسطيني نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي:  غال آيزنكوت (25 عامًا) قتل هذا الصباح أثناء عمليات البحث في مخيم جباليا، حيث أصيب جراء تفجير مفخخ لنفق بجروح قاتلة، وبعد تلقي العلاج الفوري، تم نقله إلى مستشفى أسوتا في أشدود، حيث أعلن مقتله بعد دقائق قليلة.

وقـُ تل اثنان من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا في المعارك البرية بقطاع غزة.

ونجحت كتائب القسام في تفخيخ عين نفق في الشيخ رضوان، حيث تم تفجيره فور تقدم قوة من جيش الاحتلال، ما أوقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

ومن جانبها ذكرت سرايا القدس انها قصفت تجمعات عسكرية لجنود العدو في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

ولبنانيا؛ استهدف حزب الله اللبناني موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، حيث حقق فيه إصابات مباشرة.

كما أعلن حزب الله اللبناني استشهاد أحد مقاتليه من بلدة المجادل جنوب لبنان.
 

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