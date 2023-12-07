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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات بريطانية في الضفة الغربية لتمكين السلطة الفلسطينية من حكم غزة

صدى البلد

في محاولة لتمهيد الطريق أمام السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في غزة، يعمل فريق عسكري بريطاني في الضفة الغربية على تعزيز قدرة القيادة الفلسطينية. 

أعرب جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، عن حاجة السلطة الفلسطينية لتولي المسؤولية في غزة بعد الحرب، بهدف تعزيز رفاهية الجانبين.

 

كشف شابس، وفقا لصنداي تايمز، أن فريق الدعم البريطاني متمركز في رام الله منذ أكثر من عقد من الزمن، مؤكدا على إمكانية قيام المملكة المتحدة بزيادة دعمها للسلطة الفلسطينية. ورغم أن التفاصيل المتعلقة بمهمة الدعم سرية نسبيًا، إلا أنها تتعاون بشكل وثيق مع نظيراتها من الولايات المتحدة وكندا.

 

خلال زيارة إلى رام الله، التقى شابس بالفريق البريطاني واللواء زياد هب الريح، وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية. 

وشدد شابس على أهمية وجود سلطة فلسطينية مستقبلية قادرة على الحكم الفعال، وتتطلب مساعدة دولية كبيرة. واعترف بالتحديات لكنه سلط الضوء على دور التحالف الدولي بقيادة الدول العربية في إعادة إعمار غزة وتقديم الدعم الإداري.

 

على النقيض من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب، أكد شابس على الحاجة إلى التحسين وخلق وضع أفضل مما كان عليه قبل الأزمة.

 واقترح الاستفادة من الأزمة المستمرة لتعزيز الأمن الإسرائيلي وحياة الفلسطينيين من خلال التعاون مع تحالف دولي.

 

ناقش شابس هذا الحل مع لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة. ويتعاون فريق الدعم البريطاني، الذي يعمل من رام الله، مع فرق الأمن الفلسطينية، ويعمل على تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية وإمكانياتها.

 

بينما توجد شكوك حول حكم السلطة الفلسطينية في غزة، يظل شابس متفائلاً، مستشهداً بالجهود والمناقشات الجارية مع القادة الفلسطينيين. 

إن التزام المملكة المتحدة بدعم وبناء قدرات السلطة الفلسطينية يعكس جهداً دولياً لمواجهة التحديات المعقدة في المنطقة.

 واختتم شابس زيارته بإضاءة شمعة إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بمناسبة اليوم الأول من عيد حانوكا، الذي يرمز إلى الوحدة والأمل وسط ظروف صعبة.

أسلحة إلى السلطة الفلسطينية فريق عسكري بريطاني الضفة الغربية

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