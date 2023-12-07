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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية البريطانية تدرس تقديم مساعدات مباشرة إلى غزة

صدى البلد

في محاولة لمعالجة الأزمة الإنسانية الحرجة في غزة، يستكشف وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس خطة يمكن أن تشهد قيام سفن البحرية الملكية بتوصيل المساعدات مباشرة إلى المنطقة. 

ويقوم شابس، برفقة رئيس أركان الدفاع الأدميرال توني راداكين، بزيارة تستغرق يومين إلى إسرائيل وقبرص لمناقشة الحلول القابلة للتطبيق للأزمة المتصاعدة.

 

 

وفقا لصنداي تايمز، يتضمن الاقتراح قيام سفن تابعة للبحرية الملكية، المتمركزة بالفعل في شرق البحر الأبيض المتوسط، بنقل إمدادات المساعدات إلى غزة بعد خضوعها لفحص صارم للأسلحة والمتفجرات في قبرص. 

 

يهدف هذا النهج إلى تخفيف مخاوف إسرائيل بشأن احتمال دخول الأسلحة إلى غزة. ويمكن للمساعدات، بما في ذلك الضروريات مثل البطانيات والخيام والمياه والإمدادات الطبية، أن تلعب دوراً محورياً في معالجة الظروف الصعبة التي يواجهها المدنيون في أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف.

 

شدد شابس على الحاجة إلى حلول، معترفًا بأن طرق المساعدات الحالية غير كافية لتلبية الطلبات الإنسانية المتصاعدة.  

غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة 50 ألف حامل في غزة الدفاع البريطاني

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