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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة وإنجلترا تتهمان روسيا بموجة قرصنة عالمية تستهدف الانتخابات البريطانية

صدى البلد

اتهمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل مشترك، المخابرات الروسية بتدبير حملة قرصنة عالمية واسعة النطاق امتدت لثماني سنوات، وفقا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. 

استهدفت الهجمات الإلكترونية، التي تم الكشف عنها في لائحة اتهام غير معلنة لوزارة العدل الأمريكية، المشرعين البريطانيين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، ما يمثل محاولة من قبل الكرملين للتدخل في الانتخابات البريطانية. وشمل نطاق الهجمات أيضًا شبكات الطاقة الأمريكية ووكالات المخابرات الأمريكية.

تزعم لائحة الاتهام، التي تم تقديمها في كاليفورنيا، أن مواطنين روسيين، هما رسلان بيريتياتكو وأندريه كورينيتس، قادا حملة القرصنة تحت إشراف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وكان الهدف هو زعزعة استقرار العمليات الديمقراطية، مع استهداف محدد لأعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن الهجمات الإلكترونية التي قام بها جهاز الأمن الفيدرالي كانت تهدف إلى التدخل في سياسة المملكة المتحدة والعمليات الديمقراطية، على الرغم من أن نجاحها الإجمالي كان محدودًا. وبينما لم يتم الكشف عن مشرعين محددين، فقد تم تسريب وثائق في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2019، والتي تحدد شروط الشراكة البريطانية الأمريكية. اتفاق تجاري، نسب إلى قراصنة روس.

يعكس الاتهام المشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المخاوف المتزايدة بشأن تدخل روسيا المستمر في الديمقراطيات الغربية من خلال القرصنة والتضليل وعمليات التأثير عبر الإنترنت. وبالنظر إلى انتخابات عام 2024، يسعى كلا البلدين إلى فضح أنشطة الكرملين السيبرانية ومنع التدخل في المستقبل.

وأشارت أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية إلى "المركز 18"، وهي وحدة داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، باعتبارها القوة الدافعة وراء التجسس الإلكتروني. يُعتقد أن مجموعة القرصنة، التي تم تحديدها باسم Star Blizzard، هي كيان تابع للمركز 18. 

ويواجه بيريتياتكو وكورينيتس، المتهمان في لائحة الاتهام، عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يرشد عنهما، أو يدلي بمعلومات تؤدي إلى موقعهما.

ورفضت السفارة الروسية في لندن هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "دراما سيئة التمثيل". وقد ربط خبراء الأمن السيبراني بين Star Blizzard والهجمات الإلكترونية السابقة، بما في ذلك خرق بيانات ياهوو.

حملة قرصنة عالمية أجهزة المخابرات الروسية الولايات المتحدة أسواق المملكة المتحدة

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