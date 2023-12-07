عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوروبا تعزز دفاعاتها ضد أي هجوم روسي محتمل وسط القيود الأمريكية

صدى البلد

يؤكد تقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) على ضرورة قيام الدول الأوروبية بتعزيز قدراتها العسكرية، وخاصة في إنتاج الذخيرة، استعدادًا لتهديد عسكري روسي محتمل عندما قد تكون الولايات المتحدة غير قادرة على تقديم تعزيزات فعالة.

 

يؤكد البروفيسور جاستن برونك، زميل أبحاث أول في القوة الجوية والتكنولوجيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، في التقرير أن أعضاء الناتو بحاجة إلى إعادة هيكلة قواتهم لردع روسيا عن استغلال أي صراع بين الولايات المتحدة والصين، من المتوقع أن يحدث في أواخر عشرينيات القرن الحالي، كفرصة. للطعن في المادة 5 في أوروبا.

 

ورغم اعترافه بتركيز حلف شمال الأطلسي على دعم أوكرانيا، يحذر برونك من أن التحديات القصيرة الأجل قد صرفت الانتباه عن الخطر المتزايد المتمثل في نشوب صراع أكثر أهمية في السنوات المقبلة. ويشير إلى أن روسيا حولت اقتصادها إلى حالة الحرب، وتواجه الولايات المتحدة تحديات في تجديد مخزوناتها ودعم أوكرانيا بالقدر الكافي، وتدير الدول الأوروبية وضعاً محفوفاً بالمخاطر في ظل عدم كفاية القدرات الدفاعية والصناعية.

 

يحذر برونك من أن الجيش الأمريكي يواجه تهديدا هائلا من القوات الصينية في منطقة المحيط الهادئ الهندية، مما يترك أوروبا عرضة لعدوان عسكري متزامن من قبل روسيا في حالة نشوب صراع بين الولايات المتحدة والصين. ويؤكد أن أوروبا، باستثناء بولندا، فشلت في الاستثمار بالقدر الكافي في القدرة الإنتاجية الصناعية والإنفاق الدفاعي، وهو ما يتزامن مع اهتمام الصين بدعم روسيا.

 

لمواجهة هذا التهديد، يحث برونك الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، على الاستثمار بشكل عاجل في زيادة الطاقة الإنتاجية لذخائر المدفعية وقطع الغيار وصواريخ الدفاع الجوي. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى ضمان الاستعداد ضد أي هجوم روسي محتمل وتجديد المخزونات المستنفدة في مواجهة الديناميكيات الجيوسياسية المتطورة.

الدول الأوروبية إنتاج الذخيرة الولايات المتحدة لتهديد عسكري روسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن هجمات قوية جدا في لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب مستمرة لفترة طويلة.. فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا

اتحاد أمهات مصر يذيع فيديوهات توعوية لعلاج سمنة الطلاب

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

اتعودنا | تعليق مثير من الشناوي في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

دوري أبطال إفريقيا| ماذا قال مدرب الأهلي عن مواجهة شباب بلوزداد| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة بشكل فستان.. درة تثير الجدل على السجادة الحمراء بجدة

نجوم الفن في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي | صور

رسميا .. معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك |شاهد

موقف عبد المنعم .. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد | شاهد

فيديو

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ