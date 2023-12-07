أول تعليق من بلينكن بعد رد فعله المثير للجدل على تصريحات بايدن ..فيديو

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فسر رد الفعل المثير للجدل على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن الزعيم الصيني شي جين بينج بأنه إرهاق.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو”، عن بلينكن قوله: "أريد أن أقول إننا أمضينا يومًا طويلًا جدًا، ومحادثة مهمة ومكثفة للغاية مع الصين.. وكانت رقبتي متصلبة بعض الشيء. وكما تعلمون، يحدث هذا".

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو بلينكن وهو يبدو مذهولاً ويهز رأسه استنكاراً بعد أن وصف الرئيس بايدن الرئيس شي جين بينج بالديكتاتور.

وبعد أن وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن الزعيم الصيني مرة أخرى بأنه "ديكتاتور" الشهر الماضي، انتشر على الفور مقطع فيديو لبلينكن يبدو وهو يتعجب من هذه التصريحات الفظة.