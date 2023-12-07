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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب مستمرة لفترة طويلة.. فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إن إسرائيل مصممة على تفكيك حركة حماس الفلسطينية، مشيرا إلي أن الطريق لا يزال طويلا.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاجاري، في إفادة صحفية: “لقد فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في هذه الحرب”، مؤكدا “مقتل جنديين أحدهما في جباليا والآخر في خان يونس”.

وأضاف أن “القتال في غزة مستمر وسيستمر لفترة طويلة.. تعمل قوات الجيش الإسرائيلي في مراكز ثقل حماس في قطاع غزة. نحن نخوض قتالا عنيفا في جميع أنحاء القطاع، ونقضي على كبار قادة حماس الموجودين في الأنفاق وندمر البنى التحتية".

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وقال هاجاري: "نحن مصممون على تفكيك حماس، لكن الطريق لا يزال طويلا.. اليوم دخلنا أراضي خان يونس... نحن  نبحث عن كل دليل حول عمليات الاختطاف والرهائن”.

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