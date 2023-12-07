كتائب القسام تعلن حصيلة خسائر فادحة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقامة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ72 ساعةً الأخيرة.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري: “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر”.

وأضافت: “كما دك مجاهدو القسام التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

وكانت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت اليوم الخميس، قصف التحشدات العسكرية وجنود الاحتلال في منطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأضافت سرايا القدس، في بيان عسكري: “قصفنا تحشدات العدو محيط المركز الثقافي ومسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.