محمد فوزي العربي رئيسا وعضوا منتدبا لـ المصرية لإنتاج الأكليل بنزين خطي- إيلاب

أصدر وزير البترول والثورة المعدنية، قرارا بتعيين المهندس محمد فوزي رضوان العربي، في منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لإنتاج الأكليل بنزين خطي- إيلاب وذلك خلفا لـ محمد توحيد توفيق درة، عقب توليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لإنتاج الأكليل بنزين خطي- إيلاب بـ 4 أشهر.

في سياق اخر، بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع ريس ويتبي وزير البيئة والعمل المناخي بولاية أستراليا الغربية، أكبر ولايات أستراليا، تعزيز التعاون المشترك في مجال التعدين، في ضوء ما تتمتع به الشركات الأسترالية من خبرات وتجارب متميزة في هذا المجال، وما تقوم به مصر من خطوات فاعلة لإصلاح وزيادة استثمارات قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية.

وتناول الوزير ان خلال اللقاء الذي عقد خلال قمة المناخ COP28 بدبي – فرص تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات في أنشطة البترول والتعدين، كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه قطاع التعدين، ومنها التعدين الحرفي وسبل التعامل معه، وذلك إلى جانب مناقشة التعاون في مجال خفض الانبعاثات في مختلف أنشطة التعدين من خلال التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير الأسترالي إلى أن هناك مركز تميز في مجال شبكات الطاقة الصغيرة في أستراليا، وأبدى ترحيبه بمشاركة خبراتهم في هذا الشأن، كما أشار إلى وجود صندوق للتكنولوجيات الخضراء لدعم التوسع في استخدام التكنولوجيات المستدامة والصديقة للبيئة، وأبدى ترحيبه ببحث إمكانية توفير التمويل اللازم من خلال الصندوق لمشروعات خفض الانبعاثات في قطاع التعدين المصري.