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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: الغرب يدعم الإبادة الجماعية في فلسطين

صدى البلد

وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتهامات قوية للغرب، مؤكدا دعمه لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة. جاءت هذه التصريحات لدى بدء محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، لتسليط الضوء على التوترات المتصاعدة في المنطقة.

 

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس بوتين، صرح الرئيس رئيسي أن الوضع المستمر في الشرق الأوسط هو "بالطبع إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية". وأعرب عن قلقه العميق، مشددًا على الضيق الإضافي المتمثل في أن هذه الإبادة الجماعية المزعومة تحظى بتأييد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

 

سلط الرئيس رئيسي، الضوء على دعم إيران لحركة حماس المسلحة ومنظمة حزب الله اللبنانية، وكلاهما لهما علاقات تاريخية بالقضية الفلسطينية.

 

رداً على الصراع بين إسرائيل وحماس، قدم الرئيس بوتين وجهة نظر تؤكد على فشل الدبلوماسية الأمريكية. وأشار إلى أن روسيا، نظرا لعلاقاتها الودية مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، يمكن أن تلعب دورا وسيطا في نزع فتيل التوترات.

 

تؤكد تعليقات الرئيس الإيراني على التعقيدات الجيوسياسية العميقة الجذور والتحالفات الإقليمية التي تشكل الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. وتضيف الاتهامات ضد الغرب طبقة أخرى إلى الشبكة المعقدة بالفعل من العلاقات الدولية والتوترات في المنطقة.

 

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إبادة جماعية 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة 50 ألف حامل في غزة

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