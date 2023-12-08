إعلام القاهرة: نعمل على دعم القيادة السياسية والتمكين للمرأة المصرية

نظم مركز بحوث ودراسات المرآه بكليه الاعلام جامعه القاهرة، ندوة توعوية والتي تقام تحت عنوان دور الاعلام والمشاركة المجتمعية للمرآه.



من جانبها، اشارت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن الندوة تأتي انطلاقا من الاهتمام الذى توليه أجهزة الدولة وقيادتها السياسية بالمرأة المصرية لتدعيم مكانتها وتمكينها على كافة الأصعدة والمجالات ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل على تنميتها وتثقيفها وتنويرها لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية والذى يجسده ما تضمنه الدستور من مبادئ، مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان.

ونوهت الدكتورة حنان جنيد إلى أن الحديث عن دور الإعلام في مناقشة دوره في دعم المشاركة المجتمعية للمرأة يأتي في إطار ما تضمنه تقرير مصر للأمم المتحدة حول المرأة وحقوقها، إضافة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية من حقوق بنسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، وما تضمنته خطابات مؤسسة الرئاسة بشأن المرأة المصرية، وبرنامج التطوير والتحديث الأكاديمي بكلية الاعلام لاسيما بعد الحصول على الجودة والاعتماد، وذلك في إطار رؤية الجامعة بضرورة تعضيد دور المراكز البحثية بكلياتها المختلفة .

