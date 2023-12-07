عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بردانة.. دينا داش تثير الجدل رفقة ابنها الرضيع

صدى البلد

شاركت البلوجر دينا داش، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة بعد ولادتها بشهور رفقة ابنها.
 

وظهرت دينا داش بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جيب قصير ونسقت معها شراب شيفون شفاف، وهو ما دفع دينا داش ترد على تعليقات الجمهور لا مش بردانه يا جماعه .. انتم مالكم.
 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

 

وتتميز دينا داش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد دينا داش، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.
 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

IMG_3909
IMG_3909
IMG_3908
IMG_3908
IMG_3907
IMG_3907
إطلالات دينا داش دينا داش صور دينا داش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

موضوعات متعلقة

بإطلالة شبابية .. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

عباءة بشكل فستان.. درة تثير الجدل على السجادة الحمراء بجدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالصلصة الحمراء

أطعمة تساهم في زيادة تدفق الدم إلى الأوعية الدموية

بالأسود.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

هوت شورت.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ترشيحاتنا

بعد تجريد الفلسطينيين العزل من ملابسهم.. الاحتلال يعترف: نحقق مع ارتباطهم بحماس

بسبب شهداء غزة.. إيمان الحصري تحرج مستشار ترامب

البيت الأبيض: لم نعط موعدا لإسرائيل لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة

مستشفى كمال عدوان.. استشهاد كادر طبي كبير في غزة

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة.. صور

في ذروة الحرب.. خلافات وتوترات كبيرة داخل مكتب نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة حرب.. مراسل أجنبي يوجه رسالة صادمة بشأن غزة.. شاهد ماذا قال؟

مش بردانة.. دينا داش تثير الجدل رفقة ابنها الرضيع

لماذا لم يوثق المصري القديم أي اكتشاف لحفرية الديناصور.. تفاصيل مدهشة

بإطلالة شبابية .. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ