مش بردانة.. دينا داش تثير الجدل رفقة ابنها الرضيع

شاركت البلوجر دينا داش، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة بعد ولادتها بشهور رفقة ابنها.



وظهرت دينا داش بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جيب قصير ونسقت معها شراب شيفون شفاف، وهو ما دفع دينا داش ترد على تعليقات الجمهور لا مش بردانه يا جماعه .. انتم مالكم.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز دينا داش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دينا داش، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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