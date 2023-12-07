عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تجريد الفلسطينيين العزل من ملابسهم.. الاحتلال يعترف: نحقق مع ارتباطهم بحماس

صدى البلد

مع انتشار صور ومقاطع فيديو، لانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، اليوم الخميس والذي ظهروا شبه عرايا وسط طقس بارد محاصرين بجنود مدججين بالسلاح حاول جيش الاحتلال تبرير أفعاله وانتهاكاته في القطاع المحاصر.

 

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه دانييل هجاري، اليوم الخميس، أنه يحقق مع من بقوا في مخيمي جباليا والشجاعية لعلاقتهم بحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "جباليا والشجاعية هما مركزا ثقل لحركة حماس، ونحن نقاتلهم"، وواصل "إنهم يختبئون تحت الأرض ويخرجون ونحن نقاتلهم ومن بقي في تلك المناطق، يخرج من فتحات الأنفاق، وبعضهم من المباني".

 

 واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال قائلا "نقوم بالتحقيق فيمن يرتبط بحماس ومن لا يرتبط بها"، في تأكيد على أنه جردهم من ملابسهم بشكل عشوائي ينفي الادعاء بانتمائهم إلى مقاومي حركة حماس.

وتابع هجاري: "نعتقلهم جميعا ونستجوبهم".

 

ونشرت صحيفة عبرية، صورا ومقطع فيديو، لانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة بعد استسلامهم.

وتظهر اللقطات العشرات من رجال قطاع غزة استسلموا للجيش الإسرائيلي؛ الذي يعتقل أي ذكر في القطاع المحاصر منذ ستين يوما، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الواقعة كانت في منطقة جباليا بشمال قطاع غزة الذي تعرض لحملة عسكرية وعداون غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، استخدمت فيه إسرائيل القوات الجوية والبحرية والبرية في العداون.

وشوهد الشباب الفلسطيني وهم مجردين من ملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين ومقيدي الأيدي خلف ظهورهم.

وفي أحد المقاطع، تظهر مجموعة منهم وهم يُنقلون في الجزء الخلفي من مركبة عسكرية إسرائيلية.

تجريد الفلسطينيين العزل من ملابسهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين العزل قطاع غزة دانييل هجاري جباليا حركة المقاومة الإسلامية حماس حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تتهم إيران بتورطها في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة سيارة

ذعر في أمريكا من خطر وقوع هجمات إرهابية

حركة فتح: مصر قلب العروبة النابض ونقدر موقفها برفض الترحيل

رئيس الزمالك يوجه الشكر للمدير الفني للفريق الأول لكرة السلة وجهازه المعاون

الانتخابات الرئاسية المصرية.. 9 معلومات مهمة لا تفوتك.. وهؤلاء محرمون من التصويت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسبوع من غير خناق.. سالي عبد السلام تثير الجدل رفقة زوجها

ماذا يحدث لك لو استخدمت الموبايل ساعتين يوميا؟

جريمة حرب.. مراسل أجنبي يوجه رسالة صادمة بشأن غزة.. شاهد ماذا قال؟

مش بردانة.. دينا داش تثير الجدل رفقة ابنها الرضيع

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ