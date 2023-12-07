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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الزمالك يوجه الشكر للمدير الفني للفريق الأول لكرة السلة وجهازه المعاون

حسن لبيب
حسن لبيب

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر لأحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي وجهازه المعاون.

 

ويؤكد مجلس إدارة النادي تقديره لمجهودات أحمد مرعي وجهازه المعاون مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه عمل في ظروف صعبة حيث يعد من أفضل مدربي كرة السلة في تاريخ نادي الزمالك.

وأشاد مجلس الإدارة بما قدمه أحمد مرعي وجهازه المعاون من مجهود وعطاء خلال الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.

 

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقامة حفل تكريم لأحمد مرعي وجهازه المعاون، تقديراً لجهودهم مع الفريق، وللتأكيد على أن علاقة النادي بأبنائه ممتدة ولا تنقطع على الإطلاق وسيظل باب النادي مفتوحاً لهم في أي وقت.

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رئيس الزمالك يوجه الشكر للمدير الفني للفريق الأول لكرة السلة وجهازه المعاون


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