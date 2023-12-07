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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمن البحر الأحمر.. الولايات المتحدة والسعودية تبحثان هجمات الحوثيين

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس، هجمات قوات الحوثي في اليمن، لأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

 

وذكر بيان رسمي من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن "أوستن" بحث مع خالد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي.

 

"تهديدات الحوثيين لحرية الملاحة في البحر الأحمر، وشدد الوزير أوستن على أن عدوان الحوثيين تجاه السفن التي تعبر الممرات المائية الحيوية يشكل مخاطر على التدفق الحر للتجارة وصناعة الشحن الدولية".

 

وأضاف البيان "كما شدد (أوستن) على الدور الخطير الذي تلعبه إيران في تقديم المشورة للحوثيين وتسليحهم وتدريبهم". وأعرب الوزير أوستن "عن رغبته في العمل مع جميع الدول التي تشترك في الاهتمام بدعم مبدأ حرية الملاحة وضمان المرور الآمن للشحن العالمي".

 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات بزعم مسؤوليتهم عن تمويل جماعة "الحوثي" اليمنية.

 

وأعلن مسؤول عسكري أميركي أن مسلحين مجهولي الهوية اعترضوا ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن أمس وسيطروا عليها.

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