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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشبة غير متوقعة تريحك من مشاكل الجهاز الهضمي

صدى البلد

يعد البابونج من أكثر الأعشاب التي تمتلك فوائد صحية عديدة للجسم خاصة الجهاز الهضمي الذي يعاني كثيرون من مشاكله .

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض لكم أهم فوائد مشروب البابونج.

قد يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي وقد يؤدي تناول شاي البابونج إلى تحسين مشاكل الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الإسهال والتهاب القولون التقرحي واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

يساعد البابونج الدافي في تخفيف أعراض عسر الهضم ، فضلاً عن تحفيز عملية الهضم بلطف.

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2023 أن قطرات البابونج مفيدة في تقليل انتفاخ البطن لدى المرضى بعد جراحة إزالة المرارة.

لاحظ الباحثون أن هذه الاستجابة قد تكون بسبب قدرة البابونج على تخفيف الالتهاب وإرخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي و هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه الخصائص.

البابونج أعراض عسر الهضم اضطرابات الجهاز الهضمي مشروب البابونج مشاكل الجهاز الهضمي

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