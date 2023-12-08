وانت في بيتك .. كعب العمل أونلاين

سهلت الدولة عملية استخراج كعب العمل كونه يعد من الوثائق المهمة عند التقدم للالتحاق بوظيفة ما فتعرف بـ شهادة القيد وأيضا باسم "كعب العمل" ، ويقوم الراغب في العمل باستخراج "كعب العمل" من مكتب العمل التابع له محل اقامته من واقع بطاقة الرقم القومي، والشهادة الحاصل عليها أو شهادة مستوي المهارة للذين لم يحصلوا علي مؤهل- والرقم التأميني الذي يتم استخراجه من التأمينات التابع له محل إقامته -أيضا- ، ويقدم للجهة التي يلتحق بها الشاب .

وفتحت وزارة العمل موقعها الرسمي الإلكتروني لتمكين المواطنين والخريجين من استخراج كعب عمل «أون لاين»، من خلال الدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، واتباع عدد من الخطوات البسيطة، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى جميع المحافظات.

استخراج كعب عمل أون لاين.. أحد مسوغات التعيين

ويعد استخراج كعب عمل «استمارة الالتحاق بالعمل»، أحد مسوغات التعيين والمستندات الرئيسية والمهمة لإنهاء إجراءات توظيف وتعيين الخريجين بالمصالح الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص، وهو من أهم الأوراق المطلوبة للتقديم للعمل في جهة أو شركة ما.

1- تبدأ خطوات استخراج كعب عمل «أون لاين»، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل

2- ثم الضغط على خدمة تسجيل راغبي العمل.

3- اختيار التسجيل لأول مرة

4- إدخال عدد من المستندات المطلوبة، تتمثل في: «أصل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي».

5- حدد ما إن كان العمل في الداخل أو في الخارج.

6- أكمل التسجيل وأرسل الطلب.

7- في اليوم الثاني توجه لأقرب مكتب عمل من عنوان إقامتك لاستلام كعب العمل.

اوراق استخراج كعب العمل أونلاين 2023

تقديم الاوراق التالية:-

1. أصل تحقيق الشخصية

2. بطاقة الرقم القومي

3. مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل

4. أصل المؤهل الدراسي

5. أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد

6. الرقم التأميني

كيفية استخراج كعب العمل 2023

1. التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن

2. تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص

3. استلام كعب العمل

خطوات استخراج كعب عمل بالموبيل 2023

1. زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة القوى العاملة

2. الضغط على خدمة تسجيل راغبي العمل

3. اختيار التسجيل لأول مرة

4. إدخال عدد من المستندات المطلوبة، تتمثل في الاتي:-

5. أصل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي

6. حدد ما إن كان العمل في الداخل أو في الخارج

7. أكمل التسجيل وأرسل الطلب

8. توجه لأقرب مكتب عمل من عنوان إقامتك في اليوم التالي

الأوراق المطلوبة لكعب عمل 2023 لغير الحاصلين على مؤهل

- لاستخراج كعب عمل 2023 لغير الحاصلين على مؤهل احضر صورة من بطاقة الرقم القومي، والأصل للاطلاع.

ومن بين الخدمات التي أتاحتها وزارة القوي العاملة للمواطنين، رابط استخراج كعب العمل أون لاين 2023، إذ يُعد من الأوراق الضرورية التي تُطلب عند التقديم إلى فرص العمل الشاغرة، ما يدفع الراغبين في شغل الوظائف إلى معرفة خطوات استخراج كعب عمل بما يوفر الوقت والمجهود، ويمنعهم من الوقوف في طوابير مزدحمة لساعات طويلة.

خطوات استخراج كعب العمل أون لاين 2023:-

وتأتي خطوات استخراج كعب العمل أون لاين 2023، عن طريق الآتي:

- الخطوة الأولي، الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة الرسمي من هنا.

- الخطوة الثانية، تختار من بين الخدمات الموجودة على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل وإذا كنت تسجل في الخدمة لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات.

- الخطوة الثالثة، يجب عليك أن تقوم بملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.

- الخطوة الرابعة، يجب اختيار إذ كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد.

- الخطوة الخامسة، يجب الضغط على حفظ وتقديم الطلب، يمكن أن تتسلم كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب عمل في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.

خطوات استخراج كعب العمل من مكاتب العمل:-

ويمكن استخراج كعب العمل 2023 من خلال مكاتب العمل باتباع الطرق الآتية:

- التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به.

- تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.

- ينتظر مقدم الطلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل أون لاين 2023

- أصل تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليه.

- مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل.

- أصل المؤهل الدراسي الخاص بمقدم الطلب للاطلاع عليه.

- أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه.

- الرقم التأميني الخاص بمقدم طلب الحصول على كعب العمل.

- شهادة خبرة إن وجدت.

- شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (في حال العمل في غير التخصص الدراسي).