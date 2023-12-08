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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة.. البرازيل مهدد بالاستبعاد من المسابقات الدولية

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

يسبح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في المياه العكرة منذ عدة أشهر أولاً، نتائج اختيار فرناندو دينيز، الذي بقي بعد ثلاث هزائم متتالية في تصفيات كأس العالم في أمريكا الشمالية المقررة عام 2026، بما في ذلك خسارة على أرضه أمام الأرجنتين في أمسية أكثر إثارة على ملعب ماراكانا، ثم يأتي سؤال المدرب من سيخلف تيتي بعد استبداله بالمدرب المؤقت دينيز بعد أكثر من عام على رحيله؟ المسار الأكثر سخونة قاد كارلو أنشيلوتي، في نهاية عقده مع ريال مدريد في عام 2024.

لكن حدوث تطور غير متوقع على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي قد يعرض للخطر وصول أنشيلوتي مع بطل العالم خمس مرات، وفي الواقع، فإن الرئيس الحالي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريجيز، في مرمى العدالة بسبب اتفاق مع مكتب المدعي العام وقعه الزعيم البالغ من العمر 69 عامًا، مؤقتًا عندما قرر القواعد الأولية التي تسمح له بانتخابه رئيسًا من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم كمرشح واحد في عام 2022 لمدة أربع سنوات، ولقد تم الإعلان عن إقالته للتو بعد صدور حكم قضائي، الأمر الذي قد يضر بكرة القدم في أوريفيردي.

البرازيل تحت العقوبات الرهيبة


وبحسب ما نقلت وكالة فرانس برس ، فإن المحكمة أبطلت بالتالي الاتفاق المبرم بين الاتحاد ومكتب المدعي العام في ريو والذي يعود تاريخه إلى مارس 2022، والذي يسمح بانتخاب رودريجيز على رأس الهيئة حتى عام 2026، وسيتعين على الهيئة إجراء انتخابات جديدة في غضون 30 يومًا، وحتى ذلك الحين، سيكون رئيس محكمة العدل العليا (STJD) مسؤولاً عن إدارة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ، هذا ما أعلنته الغرفة القانونية رقم 21 الخاصة بمحكمة العدل في كاريوكا في بيان صحفي نُشر يوم الخميس مساء، لقد تناول الفيفا الأمر أيضًا، وقد تكون العقوبات فظيعة.

وأضافت الوكالة الفرنسية أن الاتحاد البرازيلي لم يرغب في الاستجابة للطلبات ولكن عليه استئناف هذا القرار، فإن أعلى سلطة في كرة القدم العالمية يمكن أن تعاقب أعضاء الاتحاد إذا تعرضت شؤونهم الداخلية لتدخل خارجي.

كما توضح RMC Sport إنه من بين هذه العقوبات نجد استبعاد البرازيل من المسابقات الدولية! وبالتالي يمكن أن تكون الضحية الأولى فلومينينسي، الفائز بكأس ليبرتادور الأخيرة والمشارك في كأس العالم للأندية المقبلة في المملكة العربية السعودية 2023، ويجب أيضًا أن يتأثر الوصول المحتمل لكارلو أنشيلوتي بهذه العقوبة.

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