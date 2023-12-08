مفاجأة مدوية | الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات والشيبي للفيفا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مسؤولي النادي الأهلي، بصدد إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد استدعاء لاعب الفريق حسين الشحات، من أجل التحقيق معه فيما بدر منه مع الشيبي لاعب بيراميدز في الموسم الماضي.

وقال احمد شوبير في تصريحات تلفزيونية :"ان النادي الأهلي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة بعد استدعاء حسين الشحات إلى النيابة خلال الفترة الماضية، خاصة أن اتحاد الكرة عاقب اللاعب بالإيقاف، ووقع النادي غرامة عليه بقيمة 500 ألف جنيه".

وأضاف "النادي الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة، وفي حالة عدم وجود رد، فإن النادي يجهز في الوقت الحالي شكوى رسمية لإرسالها إلى الاتحاد الدولي فيفا، من أجل إنهاء هذا الأمر نهائيا بشكل كامل".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا".