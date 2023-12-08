في عيد ميلادها.. سر وطريقة فقدان مي كساب وزنها الزائد

تحتفل اليوم الفنانة مي كساب بعيد ميلادها ٤٢ بعدما أجرت تغييرا كبيرا في حياتها خلال الفترة الماضية وفاجأت الجميع بخسارة الكثيرمن وزنها الزائد.





وقالت مي كساب في تصريحات تلفزيونية، إنها لم تفقد وزنها بسبب التنمر، ولكن من أجل داليدا ابنتها التي تبلغ من العمر ٥ سنوات، وكانت تطلب منها هذا الأمر بصورة مستمرة.





ووصفت مي كساب قرار فقدان وزنها عن طريقة عملية تخسيس:" أحسن قرار خدته في حياتي"، مشيرة إلى أنها تحسنت كثيرا في صحتها وقدرتها على الحركة والتعامل مع أطفالها.

أحيت الفنانة مي كساب ذكرى الأربعين على وفاة والدها الراحل والذى وافته المنية يوم 23 من شهر يوليو الماضي.





ونشرت مي كساب صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “40 يوم عدو علي فراقك يا حبيبي راضية بقضاء ربنا لأن ده الخير ليك لكن وحشني حضنك وحشني كلامنا مع بعض الله يرحمك في الجنة ونعيمها بإذن الله ويارب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لأبويا وأمي الله يرحمهم”.