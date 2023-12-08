تعليق قوي من وائل القباني بعد توقيع معتمد جمال عقود تدريبه للزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أمس الخميس، توقيع عقودًا رسمية مع معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم.

وقال وائل القباني مدافع الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية : "أفضل قرار اتخذه نادي الزمالك هو بث روح الثقة فى معتمد جمال وتوقيع عقد جديد".

وأضاف: "الاستقرار مطلوب ولا بدّ أن نادي الزمالك يكون مدربه مستمرا لفترة حتى يشعر اللاعبين بأن المدرب مستمر".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.