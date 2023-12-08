عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

صدى البلد

ستتفاجأ عندما تعلم أن أميركا صاحبة أقوى اقتصاد فى العالم هى أكثر الدول ديوناً لدول أخرى و تتصدر اليابان قائمة أكثر الدول امتلاكا للدين الأمريكي بنحو 1.112 تريليون دولار، يليها الصين بـ821 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة ولوكسمبورج وبلجيكا بحوالي 662 و349 و318 مليار دولار، وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي إلى أن الدين العام سيرتفع بنحو الضعف على مدى الثلاثة عقود المقبلة.

وتسببت قرارات خفض الضرائب وانخفاض الإيرادات الضريبية خلال ذروة  "كورونا" في ارتفاع اقتراض الحكومة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة.
والبداية منذ عام 2001 وليس مع كورونا حيث تجاوز إنفاق الحكومة إجمالى إيراداتها و هذا يعني ضرورة الاقتراض لتعويض الفارق والنتيجه هى تقليص الأموال الموجهة إلى استخدامات مثل الرعاية الصحية والتعليم وكذا البحث العلمي وهى أمور تشدقت اميريكا بالاهتمام بها طيلة عمره القصير على الأرض .

وقد أعلنت وكالة "فيتش" في شهر أغسطس 2023 خفض التصنيف السيادي الأمريكي من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، مبررة ذلك بتدهور الوضع المالي للبلاد والقلق بشأن قدرة الحكومة على معالجة عبء الديون المتضخم وسط انقسام سياسي واضح.

وإذا بحثنا فى أكثر الدول مديونية سنجد أن الدول العظمي هى أكثر الدول صاحبه أعلي ديون ، و سنجد أن أقل الدول مديونه هى هونج كونج 0% ديون و هذا يعنى أن وضع الدول الاقتصادي لا يمكن تقيمه بحجم ديونه و لكن بما يفعله بسبب هذه الديون، وكما قالوا من قبلنا( اتداين وإزرع، ولا تتداين وتبلع)، و هذا ما يحدث فى مصر فى العقد الماضى، حيث أصبحت ديون مصر للتطوير من بنيه تحتيه و مباني و زراعة وغيره، و حتى أن لم تظهر النتيجه كاملة فى فترة وجيزة إلا أن هناك علامات تدل على أننا نسير فى الطريق الصحيح و الدليل على ذلك ما حدث مؤخراً من الفيضانات في شرق ليبيا أحدثت دمارا وفي (درنة) ، حيث انهار سدان بعد هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد الإعصار، وقد تسبب إعصار (دانيال) في غرق أحياء بسكانها، وابتلع البحر أحياء و كان  إهمال البنية التحتية الأساسية من أسباب هذه الكارثة حيث أن التقارير أفادت أن أحد سدي (درنة )لم تتم صيانته منذ عام 2002، والبنية التحتية هى أول ما اهتمت به مصر فى سنوات ما بعد ثورة 30/6 ، وأيضاً الاهتمام بالجيش وهى مسألة لا تحتاج إلى شرح بالنسبة لما يحدث هذه الأيام ولكم أن تتخيلوا وضع مصر الآن إذا لم يكن لديها هذا الجيش العظيم. 
و يكفى ما صرحت به مديرة صندوق النقد الدولي (كريستالينا غورغييفا) في حديث خاص لسكاي نيوز عربية، إن "الدول التي تحيط بمصر تواجه مشاكل كبيرة بدءاً من السودان وصولاً إلي ليبيا وبالطبع ما يحدث في غزة مؤخراً، هذا الدور الذي تقوم به مصر لا يمكن أن يتحقق بطبيعة الأمر إلا من خلال اقتصاد قوي".
و عبرت غورغييفا، عن امتنان العالم لمصر لكونها دولة صامدة ومستقرة.
ثقتى فى بلدى دائما لم تقل وخاصة لعلمى أن البداية هى لدولة تريد منافسة أكبر الدول اقتصادياً فى العالم و لكى نبني مثل هذه الدولة يجب أن يكون أساسها قوياً بمعني أن الإنجازات لن تظهر إلا بعد وقت لان بناءً حتى الآن مازال مجرد أساس تحت الارض .
و فى كل الاحوال تظل مصر الأعظم بتاريخها  و هى حقيقة لا يدركها إلا أولى الألباب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-12-2023

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

رد حاسم من وزير الخارجية على النقد الموجه لمصر بزعم غلق معبر رفح

البصل ضرب في العالي تاني| كم وصل سعر الكيلو الآن.. وأسباب ارتفاعه؟

موضوعات متعلقة

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

ترشيحاتنا

غلق تقاطع الدائري مع طريق الواحات.. تعرف على التحويلات المرورية البديلة

مدير صحة غزة: نواجه صعوبة كبيرة في إحصاء أعداد الشهداء

على مدار 30 عاما.. اكتشافات مذهلة لكاميرا WFPC2 على تليسكوب هابل

أرخص سيارة زيرو تقدمها كيا في مصر موديل 2024.. صور

لو هتسافر عمرة.. أسعار الريال السعودى في مصر

بالجينز اللافت.. غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجينز اللافت.. غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها| شاهد

طريقة عمل لانشون الدجاج.. جديدة وغير تقليدية

إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان البحر الأحمر بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طبيب يكشف حقائق صادمة عن الكبدة المجمدة.. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ