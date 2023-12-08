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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

26 درهم زيادة في أسعار الذهب في الإمارات خلال شهرين

سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب في الإمارات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات على مدار الشهرين الماضيين  بنحو 25 درهم في الجرام الواحد متأثرا بارتفاعه في البورصة العالمية حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 2028 دولار مقارنة 1847 دولار يوم 8 أكتوبر الماضي أي بزيادة 181 دولار .

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة:

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الجمعة  مقابل الدرهم الإماراتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24  نحو 252 جنيه مقارنة 226.00 درهم إماراتي في 8 أكتوبر الماضي بزيادة 26 درهم في الجرام الواحد .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22 نحو 231 درهم إماراتى.  

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 نحو 220.50 درهم إماراتي مقارنة 197.75 درهم إماراتى في 8 أكتوبر الماضي بارتفاع 23.25 درهم في الجرام الواحد .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 نحو  189 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 14 نحو  147 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة  للجرام عيار 12 وصلت نحو 126 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة  لـ الأوقية بلغت نحو 7837 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1764 درهم إماراتي مقارنة 1582 درهم إماراتى في 8 أكتوبر الماضي بزيادة 182 درهم .

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مفاجأة سعيدة لسوق الذهب

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أسعار الذهب تقفز اليوم الجمعة 8-12-2023.. سعر الجرام 21 مفاجأة

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3200 جنيه.. مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-12-2023

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-12-2023

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

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