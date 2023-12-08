نجم الزمالك السابق ينتقد كولر لهذا السبب

علق أحمد عيد عبد الملك على استبعاد أكرم توفيق من قائمة النادي الأهلي، لمواجهة شباب بلوزداد، المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري ابطال إفريقيا.

وقال أحمد عيد عبدالملك في تصريحات تلفزيونية: استبعاد أكرم توفيق وكريم الدبيس من قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري سوف يفقدهم الثقة ".

وتابع عبدالملك: "أعتقد أن كريم الدبيس وأكرم توفيق كان يجب تواجدهما في القائمة على حساب أحمد نبيل كوكا وخالد عبدالفتاح".

وكان أكرم توفيق، قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي، قبل ان يعود مؤخرًا إلى المشاركة في المباريات من جديد.