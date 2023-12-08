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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من جديد أحمد فتوح يثير غضب جماهير الزمالك | محدش كاسر عنينا

احمد فتوح
احمد فتوح

حرص أحمد فتوح نجم نادي الزمالك، على مشاركة جمهوره صورة له رفقة زميله بالفريق مصطفى الزناري، بالتزامن مع قرار انتهاء إيقافه من جانب مجلس إدارة النادي، على خلفية ما حدث قبل مباراة زد في مسابقة الدوري"

وأعاد فتوح لاعب نادي الزمالك نشر صورة رفقة زميله مصطفى الزناري عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام  وارفقها بأحد  الأغانى التى تقول:"محدش يعرف يكسر عنينا لو لينا حق نجيبه بأيدينا ". 

يذكر أن إيقاف ثلاثى الزمالك أحمد فتوح و محمد صبحى ومصطفى الزنارى ينتهى غدا الموافق ،8 ديسمبر بعد أن تم ايقافهم لمدة شهر على خلفية مغادرة معسكر الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الوقت الحالي، لملاقاة نادي ساجرادا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، يوم السبت المقبل على استاد السلام.

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IMG_٢٠٢٣١٢٠٨_٠٦١٩٥٦
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أحمد فتوح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكونفدرالية جماهير الزمالك

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