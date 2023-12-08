موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد فى بطولة دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق وجماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته ضد شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتنطلق مباراة الفريقان، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ستاد برج العرب ،ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق شباب بلوزداد عبر قنوات بي إن سبورتس.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا".