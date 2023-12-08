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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب بهوية وطنية.. ندوة توعوية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بسيناء

المشاركة في اللقاءات
المشاركة في اللقاءات لحث المواطنين بالمشاركه في الانتخابات

نظمت حملة بشبابها بشمال سيناء ، لقاء جماهيريا تحت شعار «شباب بهوية وطنية»،  لتوعية الشباب بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية  ، بحضور ايهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ،ويأتي ذلك بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

بدأت فعاليات الحملة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وعرض فيديو لأنشطة الحملة بمختلف بالمحافظة، إيمانا بدور الشباب الفاعل وعزم القيادة السياسية على تمكينهم في مختلف المجالات والفعاليات،

وابرزت الفاعليات أهمية توعية الشباب بأنواع المشاركة السياسية، وضرورة المشاركة في الحملات الإنتخابية والتصويت في الانتخابات،  لتنمية هوية الشباب وتطوير قدراته وترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياته.

 

 

واكد"حسن عبد الوهاب" وكيل وزارة  الشباب بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع المساهمة في توعية فئات المجتمع  لتنمية هويتهم وتطوير قدراتهم وترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم.

ولفت  إلى أهمية نزول الناخبين إلى اللجان الانتخابية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان ويعكس أمام العالم عظمة الشعب المصري ليكون نموذجًا يحتذى به أمام الشعوب،  في رفع الوعي لدى الشباب وتنمية روح الانتماء والولاء والمشاركة في حل المشكلات دون التأثر بالأفكار السلبية التي تستهدف عقول الشباب بهدف الإضرار بالوطن.

 

واضاف وكيل الشباب والرياضة  إن المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر واجبًا دستوريًا على كل مواطن، مشيرًا إلى أنها تعلي من قيمة الإصلاح بشكل عام؛ سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أن «المشاركة السياسية جزء من القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة».

 

الاستحقاق الرئاسي:

 موضحًا : أن تفعيلها يحتاج إلى طرح أفكار مختلفة ، وتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل نحو  ما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وان الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت امام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.

ولفت "عبدالوهاب" إن تعزيز المشاركة السياسية بصورة متدرجة، انطلاقاً من كونها أحد ركائز استقرار المجتمع والإيفاء بمتطلباته في ظل مناخ جيد يعزز التواصل الفعال بين  المواطنين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع، وتمكينهم من التعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم، مؤكدا على أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية واجباً وطني.

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