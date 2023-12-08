مصرع شاب في بنها أثناء دفاعه عن فتاة تتعرض لمعاكسة| تفاصيل

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" بكاء لا ينقطع في منزل الشاب "أدهم".. دافع عن فتاة تعرضت لمعاكسة في الشارع فتلقى 4 طعنات أودت بحياته".

وجاء في التقرير أن هناك شابا يدعى أدهم رأفت مرزوق، من بنها، قتل في أثناء عودته من عمله، بـ 4 طعنات نافذة في الظهر والقلب.

وكشف التقرير أن الشاب قتل أثناء الدفاع عن فتاة، تعرضت لمعاكسة في الشارع.

وقالت فاطمة السيد، والدة الشاب أدهم، إن نجلها قتل مقابل شهامته، أثناء الدفاع عن فتاة تعرضت لمشكلات في الشارع.

ودخلت في حالة بكاء شديد قائلة: "ابني مات ولازم اللي قتله يجب أن يعدم، مقابل ما فعله".

كما قال والد المجني عليه، إن الراحل كان يساعده على المعيشة، وبعد وفاته يطالب بالقصاص العادل.