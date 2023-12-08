حريق بمراكز إيواء شمال غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.. فيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو لـ حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، من منزله في قرية دار صلاح، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال قامت بتفتيش منزل الشيخ بكيرات قبل اعتقاله، علما أنه من قرية صور باهر المقدسية، وهو مبعد عن مدينة القدس المحتلة لمدة خمسة أشهر.

وفي بلدة جناتة شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل بهاء عبد العروج (16 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

ومن محافظة جنين، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال شابين من بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية لوكالة "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين طارق عبدالله اسماعيل حنتولي، وصقر رائد أبو عصبةً، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.