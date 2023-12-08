جامعة بنها: إجراء الكشف الطبي على 292 حالة بقرى كفر شكر

اختتمت جامعة بنها فعاليات القوافل الطبية التي نظمتها بعدد من قري محافظة القليوبية منذ الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري ، حيث نظمت الجامعة قوافل طبية بقريتي تصفا وأسنيت بمركز كفر شكر، وذلك لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية وبالتنسيق مع رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها ، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

شارك في القوافل أطباء في مختلف التخصصات الطبية حيث تم الكشف الطبي علي عدد 58 حالة باطنة ، 65 حالة أطفال ، 21 حالة رمد ، 6 حالة مخ وأعصاب ، 31 حالة عظام ، 52 حالة أنف والأذن ، 11 مسالك ، وحالة واحدة جراحة عامة ، و38 حالة جلدية ، و9 حالة نساء بإجمالى عدد حالات 292 حالة من أهالى القريتين وتم صرف العلاج مجانا ، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي علي استمرار الجامعة في إطلاق وتنظيم القوافل الطبية لدعم أهالينا في القري ، مشيدا بالجهود المبذولة من القائمين على تنظيم القوافل الطبية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية الطب والمستشفي الجامعي لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.