رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح: فيروس كورونا لم ينتهي لكن خطورته أقل

قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فيروس كورونا لم ينتهي وسيظل متواجد، ولكن بصورة ضعيفة، مثله كمثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

وأضاف أمجد الحداد خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن هناك 4 فيروسات تنفسية تظهر بشكل كبير في الخريف والشتاء، وجميعهم أعراضهم متشابهة.

وأوضح أن أعراض الفيروسات التنفسية متشابهة، ولكن يجب متابعة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حتى لا تضاعف الأعراض.

أشار إلى أن الأعراض البسيطة يمكن علاجها في المنزل، ولكن في حالة حدوث مضاعفات، يجب التوجه إلى الطبيب