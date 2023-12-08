مرحلة جديدة من البناء.. الانتخابات الرئاسية مهمة وطنية تنتظر 67 مليون مصري

يتوجه ملايين المصريين داخل البلاد الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام إلى مراكز الاقتراع للقيام بواجبهم الوطني والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ويبدأ ماراثون الانتخابات بعد غد الأحد، ويتنافس فيها 4 مرشحين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وبدأت منذ قليل فترة الصمت الدعائي في الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتوقف فيها الدعاية للمرشحين فى الانتخابات، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بحيث يتاح للناخب التركيز فى اختيار المرشح الذى يرغب فى ترشيحه دون التأثير عليه.

وحدد القانون معنى الصمت الانتخابى، والمحاذير التى حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التى يحددها القانون لمخالفيها، والتى جاءت كالتالي:

فترة الصمت الانتخابي يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أى نشاط فى إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعًا باتًا على المترشحين القيام بأى عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، وأن الهدف من ذلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

كما أكد القانون أن الصمت الدعائى هو أن تحيد وسائل الاعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

وتقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابى بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم فى اتجاه المشاركة فى الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومى للناخب، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي، وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابى وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد كان غايته 15 نوفمبر الماضى، لتعديل المركز الانتخابى المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

وجاءت مجموعة من القرارات الخاصة بالتعليم لضبط الدراسة خلال انتخابات الرئاسة 2024، إذ يجب حضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس بكافة أنواعها (الرسمية- الخاصة- الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024، ومن الضرورى تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التى تضم لجانًا انتخابية فى أقرب مدرسة لهم، بالإضافة إلى حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات، وأهمية انتظام الدراسة بالمدارس بكافة أنواعها (الرسمية- الخاصة- الدولية)، غير المخصصة كلجان انتخابية، خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.

ونوهت الوزارة بضرورة تجهيز المدارس التى سيتم بها عملية الاقتراع وإخلائها من أى عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام الاقتراع التى تمت الإشارة إليها، لافتة إلى أنَّ هناك بعض المدارس ستستكمل الدراسة بشكل طبيعى وبكامل قواها خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024، وهى المدارس التى لا يوجد فيها لجان اقتراع مثل بعض المدارس الخاصة أو المدارس الحكومية.

الانتخابات الرئاسية المصرية

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، فى الخارج انطلق خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلى لكل دولة خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، ويدلى كل مواطن بصوته فى العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى، وأجريت الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بالخارج فى 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم.

من جانبه قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن انتخابات الرئاسة هي الأهم في أى نظام ديموقراطى لأى دولة، موضحا أن أهمية الانتخابات الرئاسية الحالية تنبع من كون رئيس الجمهورية هو صانع السياسة الخارجية بموجب الدستور.

وأضاف في مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الاخبارية أن الحوار الوطنى جاء ليفتح الباب أمام مزيد من الديموقراطية كجزء من الإصلاح السياسى الذى دعى إليه الرئيس السيسي.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية الحالية تنقل مخرجات الحوار الوطنى إلى الشق المؤسسى على أرض الواقع، وأن الحوار هدفه الوحيد هو إعادة لم الصف الوطنى، كما جاء ليفتح الباب أمام مزيد من الديموقراطية كجزء من الإصلاح السياسى الذى دعى إليه الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات للهيئة العامة للاستعلامات لمتابعة وسائل الإعلام الأجنبية بهدف ترسيخ شفافية الانتخابات أمام العالم، متابعًا: نأمل أن يكون هناك مراكز استطلاع رأى حقيقية في مصر ترصد كل ما يؤثر في الناخبين.