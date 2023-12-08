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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يرفع سقف توقعات النمو الاقتصادي في الصين

علم الصين
علم الصين

أكد صندوق النقد الدولي يوم الخميس مجددا على أنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي بالصين لعامي 2023 و2024. 

وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال من وكالة أنباء ((شينخوا))، أنه بناء على أحدث التوقعات، يتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الصيني "سيحقق هدف النمو الذي حددته الحكومة في عام 2023 والبالغ حوالي 5 في المائة، وهذا يعكس تعافيا ما بعد كوفيد".

وعقب قيام فريق من صندوق النقد الدولي بإجراء مناقشات مع المسؤولين الصينيين حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، أعلنت الوكالة في أوائل نوفمبر رفع توقعاتها للاقتصاد الصيني لعام 2023 من 5.0 في المائة إلى 5.4 في المائة، ولعام 2024 من 4.2 في المائة إلى 4.6 في المائة، مقارنة بالتوقعات الاقتصادية العالمية التي صدرت في أكتوبر.

توقعات النمو على المدى المتوسط

وأشارت إلى أنه على المدى المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في الصين بشكل أكبر، ليعكس شيخوخة السكان وكذلك تباطؤ نمو الإنتاجية.

وأضافت "نرى أيضا أن الصين لديها القدرة على رفع هذا النمو على المدى المتوسط من خلال إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية وتحسين مشاركة القوى العاملة".

صندوق النقد الصين نمو النمو الاقتصادي الاقتصاد الصيني

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