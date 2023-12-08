العربية اتعجنت.. إصابة 25 شخصا في تصادم ميكروباص وربع نقل بالعياط .. صور

شهد طريق قرية جرزا بالعياط حادثا مروعا عقب اصطدام سيارة ميكروباص باخرى ربع نقل ما اسفر عن اصابة قرابة ٢٥ عاملا وتحول السيارة الميكر باص لقطعة خردة.

تلقى اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق "جرزا - العياط".

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي تصادم عدة سيارات بجوار مصانع الطوب، ما أسفر عن سقوط ٢٥ مصابا نقلوا إلى المستشفى.

وتولت اوناش المرور رفع السيارات المهشمة لاعادة لتسيير حركة المرور.

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