انتهاء فعاليات الدورة الخامسة  للقياس والتقويم بطب أسنان عين شمس

انتهت فعاليات الدورة الخامسه للقياس والتقويم بكلية طب الاسنان جامعة عين شمس والتي حاضرت بها الدكتورة جيهان صادق مستشار وحده القياس والتقويم بكلية طب الاسنان.



قام الدكتور كريم البطوطي وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نيفين خير الدين رئيس وحده القياس والتقويم بالكلية بتسليم شهادات التقدير للحضور، مشيدا بدور وحدة القياس والتقويم

المتميز.

استمرت الدورة لمدة خمسة أيام وتهدف الي تدريب اعضاء هيئة التدريس علي طرق وضع اسئلة الامتحانات.

وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفد مؤسسة حياة كريمة يضم الدكتورة مروى فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة ، العقيد محمود طاهر مدير قطاع القاهرة الكبرى ، الدكتورة شيماء زعتر مسئول ملف الجامعات والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة، د. ندى خضر رئيس قطاع المبادرات بحضور الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة و مؤسسة حياة كريمة بمختلف انشطتها.

و أكد الدكتور محمد ضياء أهمية استثمار طاقات طلاب الجامعة من خلال التطوع فى المشروعات المختلفة لمؤسسة حياة كريمة.

كما أشارت د. مروة فخرى لأوجه التعاون المقترحة وخاصة فى المجال الطبى وآليات التنفيذ.

وأعقب اللقاء افتتاح جناح دائم لتعريف طلاب الجامعة بأنشطة المؤسسة المتنوعة وكيفية التطوع بها.