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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج عاطف شكرى يتعرض لـ أزمة صحية مفاجئة| تفاصيل

عاطف شكري فى المستشفى
عاطف شكري فى المستشفى

أعلن المخرج أشرف فايق عن تعرض صديق عمره المخرج الكبير عاطف شكرى إلى أزمة صحية مفاجئة.

وكتب أشرف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يرقد الأن في مستشفي الشبراويشي بالدقي  المخرج السينمائي الكبير وصديق عمري ورفيق رحلة الكفاح عاطف شكري  فرجاء الدعاء له بالشفاء العاجل فهو يعاني من إلتهاب رئوي حاد .

 

معلومات عن المخرج عاطف شكرى 

عاطف شكري، مخرج وممثل مصري، من مواليد الإسكندرية عام 1960. 

 

ودرس بكلية التجارة لعام واحد فقط قبل أن يقرر السفر إلى القاهرة للدراسة في المعهد العالي للسينما عام 1980، ليتخرج في عام 1984.. وبدأ العمل السينمائي مساعد مخرج في فيلم (خادمة ولكن) عام 1990، وظل يعمل مساعد مخرج حتى عام2004، بعدها أخرج فيلم قشطه يابا عام 2005 وكان بطولة مصطفى كامل وصلاح عبدالله

أشرف فايق عاطف شكري المخرج الكبير عاطف شكرى

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