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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: توفير كافة سبل الراحة للمواطنين بالانتخابات الرئاسية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

واصلت محافظة القليوبية استعداداتها النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجاري.

وتابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين ، حيث استكمل محافظ القليوبية جولاته الميدانية اليوم الجمعة بتفقد لجان مدينة العبور.

جدير بالذكر أن محافظ القليوبية أكد أنه تم تجهيز 365 مركز إنتخابي و 16 لجنة عامة و  484 لجنة فرعية ، منها عدد  9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي  3 مليون و 512 ألف و 682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم. 

وتجدر الاشارة الى أن الهجان قد قام بجولات ميدانية فى كافة المراكز والمدن والاحياء على مدار الايام القليلة الماضية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وأكد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، وتقليم الأشجار، ودهان البلدورات، ودهان وتجميل أسوار اللجان، وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، وعلم مصر على مدخل اللجان، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان.
ودعا الهجان جموع شعب القليوبية بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لنصنع ملحمة وطنية يتحدث عنها جميع دول العالم ، ليعلموا ويدركوا مدي وعي الشعب المصري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الإنتخابات على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وكذا إستقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الإنتخابية مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

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