عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تفاصيل توقيع العقد رسميًا

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

مذيعة صدى البلد رانيا
مذيعة صدى البلد رانيا أيمن

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية حول إعلان نادي الزمالك رسميا توقيع عقدا مع الكابتن معتمد جمال ليصبح المدير الفني للفريق بشكل مؤقت.

يأتي ذلك في ظل الحديث المستمر خلال الفترة الأخيرة عن اختيار مدرب أجنبي لقيادة الزمالك عقب رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقرر الزمالك إقالة أوسوريو، المدير الفني للفريق، من منصبه، خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب سوء النتائج، وتعيين المدرب معتمد جمال مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.
كما عقد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، جلسة مع معتمد جمال، أمس لتنتهي بإعلانه رسميا توقيعه عقدا مع معتمد ليصبح المدير الفني للفريق.

وأوضح الزمالك في بيان له، أن قرار الإبقاء على معتمد جمال جاء في ظل ثقة مجلس الإدارة في قدراته وتقديرا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادته للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري والكونفدرالية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام أي عقد رسمي مع النادي.

وأضاف الزمالك، أنه نسق مع عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان والمشرف على الكرة بإبرام عقد مناسب مع معتمد جمال.

وشهدت الجلسة حضور كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

وفي سياق متصل، أوضح الإعلامى هاني حتحوت، وجود بند مفاجئ بعقد المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، معتمد جمال، مشيرا إلى أن توقيع عقد مع معتمد، جاء لتقليل الصداع على إدارة القلعة البيضاء من تكرار سؤال متى يتم التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد.

هذا بالإضافة إلى إيصال صورة احترافية للإدارة، لأن المدرب المصري كان يعمل بلا عقد مع الزمالك، مؤكدا أن عقد المدرب مكتوب فيه لنهاية هذا الموسم، وهذا لم يعلن عنه النادى خلال البيان الذي أصدره.

وأضاف أن السبب لهذا هو أنه في حالة تذبذب النتائج سيتم رحيل معتمد جمال فوراً، او قد يستقر الأبيض على الحصول على خدمات مدير فني أجنبي.

وقاد معتمد جمال الزمالك في أربع مباريات بواقع واحدة في الدوري ومثلها في كأس مصر، واثنتين في الكونفدرالية، وفاز الزمالك في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة في كأس مصر ضد بيراميدز لكنه انتصر فيها بركلات الترجيح.

من ناحية أخرى، كشَف الإعلامي إسلام صادق عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من التجديد لقائد الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال إن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب استقر على التجديد لقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، لمدة موسمين نظرًا لدوره مع القلعة البيضاء داخل وخارج الملعب، فاللاعب له دورًا هامًا مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وتطرق صادق للحديث عن أزمة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، قائلًا:"مسئولو الزمالك تواصلوا مع سبورتنج لشبونة لإنهاء أزمة غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا، وعرضَ الأبيض سداد الغرامة على 3 أقساط، لكن مسئولي النادي البرتغالي تحفظوا على الأمر واشترطوا الحصول على قيمة الغرامة "كاش".

 من جهه أخرى كشف الإعلامي إبراهيم سعيد عن قرار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سيد زيزو بالموافقة على العرض السعودي المقدم له خلال الفترة الحالية.
وقال إن  "مسؤولو الشباب السعودي تواصلوا مع أحمد سيد زيزو ووالده من أجل الإنضمام لهم  خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأوضح أن "زيزو يرحب بالعرض السعودي, خاصًة وأن العرض والمقابل المالي يصل إلى 3 ونصف مليون دولار سنويًا بجانب المكافآت".

وواصل: "نجم منتخب مصر لديه رغبة من أجل خوض تجربة الاحتراف في صفوف الدورى السعودى ولكن عن طريق نادي الزمالك خصوصًا أن عقده مازال مستمر".

واختتم إبراهيم سعيد حديثه: "زيزو أبلغ مسؤولو الشباب والوكلاء أن أي رحيل, سوف يكون عن طريق نادي الزمالك وبصورة تليق بمسيرته".

جدير بالذكر ارتبط اسم زيزو بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء, في أكثر من مناسبة خاصًة في ظل تألق اللاعب المميز خلال الفترة الماضية.


 

الزمالك معتمد جمال شيكابالا أحمد سيد زيزو نادي الزمالك أوسوريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

شروط الزمالك لتجديد عقد فتوح قبل التوقيع للأهلي

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

ترشيحاتنا

تفاصيل الاجتماع الفني.. الزي الرسمي للأهلي والزمالك في كأس سوبر اليد

إعلام الاحتلال: بايدن حدد لإسرائيل سقفا زمنيا لإنهاء الحرب في غزة

أول إجراء من سفير مصر الجديد في لبنان

مؤامرة إسرائيلية.. مصطفى بكري يحذر من نصب النازحين الفلسطينيين خيام قرب الحدود المصرية

بمقذوفات صاروخية .. هجوم على مقر جهاز الأمن الوطني العراقي

313 شهيد خلال ساعات..الصحة الفلسطينية:ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لأكثر من 17 ألف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم.. سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر

تزامنا مع قصف غزة.. لوح اللعنة يظهر للجميع في الضفة الغربية

نشرة المرأة والصحة.. سبب صادم لوفاة شقيق أحمد حلمي.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

10 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها

فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ