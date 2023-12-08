نشرة الحوادث.. الحب خطف روح عروس المحلة.. وطعنة غدر للابن المدلل من شقيقيه

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها ماساة عروس المحلة وسرقة ميراث الابن المدلل وخطة عاجلة من وزارة الداخلية لتامين الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

كان الابن المدلل لابيه الثري فهو "اخر العنقود" كل طلباته مجابة يحبه والده بشدة ساعده في الزواج من الفتاة التي يحبها لا يحبره على العمل في مصنعه الكبير، وسط كل ذلك كان الشقيق والشقيقة الاكبر يرفضان تصرفات والدهما وتعامله اللين مع الاخ الاصغر وتسيطر الغيرة على قلبيهما.

وجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشرى والإمكانيات اللوجيستية اللازمة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.

شهد طريق قرية جرزا بالعياط حادثا مروعا عقب اصطدام سيارة ميكروباص باخرى ربع نقل ما اسفر عن اصابة قرابة ٢٥ عاملا وتحول السيارة الميكر باص لقطعة خردة.

عام واحد فقط جمعهما بعد قصة حب توجت بالزفاف وإنجاب طفل.. انتهت العلاقة بكارثة هزت أرجاء مدينة المحلة عندما تشاجرت الزوجة مع زوجها فكان رده طعنة قاتلة اخترقت قلبها ليرديها قتيلة في الحال وسط صرخات رضيعهما.