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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. الحب خطف روح عروس المحلة.. وطعنة غدر للابن المدلل من شقيقيه

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها ماساة عروس المحلة وسرقة ميراث الابن المدلل وخطة عاجلة من وزارة الداخلية لتامين الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

 

زوّرا توقيعه على بيع مصنع.. الابن المدلل يكشف خطة شقيقيه لسرقة ميراثه

 

كان الابن المدلل لابيه الثري فهو "اخر العنقود" كل طلباته مجابة يحبه والده بشدة ساعده في الزواج من الفتاة التي يحبها لا يحبره على العمل في مصنعه الكبير، وسط كل ذلك كان الشقيق والشقيقة الاكبر يرفضان تصرفات والدهما وتعامله اللين مع الاخ الاصغر وتسيطر الغيرة على قلبيهما.

 

تأمين انتخابات الرئاسة| وزير الداخلية: تدعيم المنطقة المحيطة بالمقرات بتشكيلات سريعة الحركة

 

وجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشرى والإمكانيات اللوجيستية اللازمة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.

 

العربية اتعجنت.. إصابة 25 شخصا في تصادم ميكروباص وربع نقل بالعياط .. صور

 

شهد طريق قرية جرزا بالعياط حادثا مروعا عقب اصطدام سيارة ميكروباص باخرى ربع نقل ما اسفر عن اصابة قرابة ٢٥ عاملا وتحول السيارة الميكر باص لقطعة خردة.

 

حب خيالي انتهى بمأساة.. طعنة في القلب عقاب عروس المحلة.. صور

 

عام واحد فقط جمعهما بعد قصة حب توجت بالزفاف وإنجاب طفل.. انتهت العلاقة بكارثة هزت أرجاء مدينة المحلة عندما تشاجرت الزوجة مع زوجها فكان رده طعنة قاتلة اخترقت قلبها ليرديها قتيلة في الحال وسط صرخات رضيعهما.

عروس المحلة حب خيالي انتهى بمأساة انتخابات الرئاسة تأمين انتخابات الرئاسة الابن المدلل الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

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