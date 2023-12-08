جوتيريش : لا مكان آمنا في غزة .. و60% من منازل القطاع مدمّرة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش:" لقد بدأنا نسجل توسع حرب غزة في لبنان وسوريا والعراق واليمن".



وأضاف جوتيريش قائلا: العمليات العسكرية في غزة تحد من إمكانية وصول المساعدات للمحتاجين، و85% من سكان قطاع غزة نزحوا إلى أماكن أخرى".

وأكد " لا مكان آمنا في غزة وأكثر من 60% من منازل القطاع تعرضت للتدمير".



وأعرب المسئول الأممي:" لا حماية حقيقية للمدنيين في قطاع غزة، و ناديت بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لأننا وصلنا إلى نقطة الانهيار في قطاع غزة".

وأكد جوتيريش ، 97% من عائلات غزة لا تأكل حاجتها اليومية.