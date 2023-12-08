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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات | الحرب ضد غزة على طاولة مجلس الأمن اليوم.. منظمات دولية: إسرائيل تنفذ حملة عقاب جماعي.. الأمم المتحدة: أهالي فلسطين يعيشون في رعب

الصحف الأماراتية
الصحف الأماراتية

جحيم الحرب الإسرائيلية على غزة يتواصل للشهر الثالث

مسؤول أمريكي يؤكد موافقة إسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم

اشتباكات ومواجهات باقتحامات إسرائيلية في الضفة


سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.


أبرزت صحيفة الخليج تأكيد منظمة أوكسفام (اتحاد دولي للمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم)، أمس الخميس، أن الفوضى تطغى على النظام الإنساني الدولي، وأن إسرائيل تنفذ حملة عقاب جماعي في قطاع غزة، فيما أعلنت إسرائيل أنها قررت زيادة لا تزال مبهمة لإمدادات الوقود إلى غزة، منعاً لحصول «انهيار إنساني»، في وقت تحدثت الأمم المتحدة عن «مؤشرات» على إمكانية فتح معبر ثان إلى غزة لإدخال المساعدات، في حين، اعتبر كريستوس كريستو رئيس منظمة أطباء بلا حدود أن غزة تواجه كارثة تخطت كثيراً ما قد يوصف بأنه أزمة إنسانية، ووصف الوضع في القطاع المكتظ بالسكان بأنه فوضوي.


وأضافت «أوكسفام» أن السياسيين فشلوا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهو العمل الإنساني الوحيد الذي يشكل أهمية حقيقية. وبينت أن الحرب الإسرائيلية في جنوب غزة تجعل أي استجابة إنسانية في القطاع بأكمله مستحيلة. وأكدت أن ما تسمى بالمناطق الآمنة التي أنشأتها إسرائيل داخل غزة غير محمية ولا موثوقة ولا يمكن الوصول إليها.


وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي نفذ، أمس الخميس، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية، طالت عشرات الفلسطينيين، بينما تحاول الدول الأوروبية التحرك ضد المستوطنين بمنع المتطرفين منهم من دخول أراضيها. واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينتي رام الله وطولكرم وسط اشتباكات مع مسلحين، وذلك بعد انسحابها من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين إثر مواجهات أسفرت عن قتل فتى يبلغ من العمر 16 عاماً وجرح آخرين.


وتركزت الاقتحامات في محافظات جنين، وطولكرم، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم والخليل خلال مداهمة واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. واندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.


وأشارت صحيفة البيان إلى تأكيد مسؤول أمريكي كبير، أمس، أن إسرائيل وافقت، بناءً على طلب الولايات المتحدة، على فتح معبر كرم أبو سالم فقط لفحص وتفتيش المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة عبر معبر رفح.

وتبحث واشنطن مع الإسرائيليين منذ أسابيع إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم لتسريع عملية تفتيش شاحنات المساعدات. ولم يذكر المسؤول الأمريكي إطاراً زمنياً بشأن موعد فتح المعبر.

كان منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة، مارتن غريفيث، قد أكد، أمس، أنه يرى مؤشرات واعدة على إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة قريباً للسماح بدخول المساعدات.


وقالت الصحيفة أيضا إن مجلس الأمن الدولي يعتزم، اليوم، بحث الحرب في غزة من جديد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنه من المقرر أن يبدأ الاجتماع الساعة 10 صباحاً (1500 بتوقيت غرينتش).
وقدَّمت الإمارات العربية المتحدة مسوَّدة مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف لإطلاق في غزة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أن دولة الإمارات قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواعٍ إنسانية.

وقال، أمس، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «قدمت دولة الإمارات مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواعٍ إنسانية، استجابةً للوضع الكارثي في القطاع، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق».

ولفتت صحيفة الاتحاد الى تأكيد الأمم المتحدة أن أهالي قطاع غزة يعيشون في رعب مطلق ومتزايد وأن النظام الإنساني ينهار وجميع سكان القطاع جائعون، جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج مستشفيات شمال القطاع من الخدمة بسبب القصف المتواصل وعدم توافر الوقود لتشغيلها.

وكشف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تور أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في «رعب مطلق ومتزايد»، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيراً إلى أن الجانب الإنساني في غزة بات في واجهة الاهتمام الدولي، لكن من دون حلول عملية حتى الساعة.

وقال مفوضُ حقوق الإنسان: إن الوضع في قطاع غزة يزيد من خطر وقوع جرائم فظيعة، داعياً المجتمعَ الدولي للتحرك الفوري والضغط من أجل وقف إطلاق النار.

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