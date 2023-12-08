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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أذهب سيرًا على الأقدام | أنشيلوتي يكشف حقيقة عرض مغرٍ من السعودية

أنشيلوتي
أنشيلوتي

علق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على قرار الإسباني جون رام لاعب الجولف، بمغادرة رابطة لاعبي الجولف المحترفين للانضمام لإحدى الشركات الممولة من السعودية، بحوالي 500 مليون دولار.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "عرض هكذا سيشعرك بالدوار، سأذهب دون حجز طيران، سأذهب سيرًا على الأقدام".

وأضاف: "كلماتي تلك مجرد مزحة، الجميع يختار ما يريد، العالم يتغير ولقد تغير بالفعل وسيتغير، أنا لا أتفاجأ من أحد الحقيقة هي أنني لم ألعب الجولف من قبل، لكن جون رام جيد جدًا والأفضل على الإطلاق".


وأوضح أنشيلوتي أنه لم يتلق أي اتصال مغرٍ من السعودية، وفي حال وصوله أكد المدرب أنه لن يعطي الأولوية للجانب الاقتصادي.

وعن ذلك، قال المدرب المخضرم: "لم يتصل بي أحد من السعودية، أعيش في الحاضر، وهو أمر جميل جدًا بالوقت الحالي، لدي هدف آخر وفكرة أخرى غير المال".

واستكمل: "لم أفكر في المال أبدًا لأنني نشأت في عائلة لم يكن فيها المال مهمًا، الآن لدي المال لكن هذا ليس الشيء الأكثر أهمية".

وألمح مدرب الريال لرغبته في الاستمرار مع الريال، قائلاً: "ربما إذا ذهبت يومًا ما إلى السعودية فمن الممكن أن أشعر وقتها بحالة جيدة، لكنني الآن بحالة جيدة هنا، وآمل أن أتمكن من الاستمرار في الشعور أنني بحالة جيدة لفترة طويلة".

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد 500 مليون دولار أنشيلوتي رابطة لاعبي الجولف المحترفين السعودية

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