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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرزها تل أبيب.. القسام تقصف عشرات المدن الإسرائيلية

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب" من جديد برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الضربة الاخيرة استهدفت عشرات المدن وسط فلسطين المحتلة وهي " رحوفوت ، بتح تكفا ، رمات غان ، يفنه ، ريشون ليتسون ، بن غوريون ، تل ابيب ، رمات غان".

كما سمع دوي انفجارات ضخمة وعنيفة جداً في تل أبيب ووسط فلسطين.

نجحت كتائب القسام في قصف 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس بجانب استهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في حي الزيتون في مدينة غزة وتحقق فيها إصابة مباشرة

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "الياسين 105" في منطقتي الشيخ رضوان. 

ومن جانبها؛ تحاصر قوات الاحتلال تحاصر مستشفى كمال عدوان بحسب ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية. 

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