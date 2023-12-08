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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني يوجه رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

طالب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أعضاء مجلس الأمن الدولي، بتبني مشروع القرار العربي الداعي إلى بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن الفشل في تبني مشروع القرار سيكون بمثابة تأييد لقتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء، وتجويع السكان بالكامل، وجرائم الحرب، وانهيار النظام الإنساني.

وأضاف الصفدي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" أن وكالات الأمم المتحدة تصرخ طلباً للمساعدة.

ويطلب مشروع القرار وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار في غزة، ومن الأطراف التقيد بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصا بالنسبة لحماية المدنيين، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل عن حالة تطبيق هذا القرار.

رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي وقف إطلاق النار بغزة مجلس الأمن الدولي

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