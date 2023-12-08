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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة الرهائن.. بلينكن يكشف ما ناقشه مع رئيس الوزراء القطري بشأن غزة

صدى البلد

نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تغريدة عبر حسابه علي منصة "إكس" قائلا :"اجتمع مع رئيس الوزراء القطري آل ثاني وناقشا الجهود الجارية لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن وزيادة المساعدات للمدنيين في غزة".

وأضاف بلينكن قائلا:"شاكرين شراكة قطر والدور الحاسم الذي تلعبه قطر".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، برئيس وزراء قطر ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، في واشنطن، وناقش الجانبان جهود إطلاق سراح الأسرى الباقين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعرب بلينكن خلال اللقاء، عن "تقديره للجهود الحاسمة التي تبذلها قطر لضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حماس، والهدنة الإنسانية الأخيرة في غزة"، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر.

وناقش الوزيران الحاجة لمنع انتشار نطاق النزاع، واستمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وأتى اجتماعهما قبل لقاء بلينكن في وقت لاحق، اليوم الجمعة، مع وفد من الوزراء العرب.

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