وجه مخيف وقدم واحدة.. سيدة تثير الذعر في منطقة الشيخ زايد| فيديوجراف

مجنونة الشيخ زايد.. بقدم عرجاء وملابس رثة ووجه مخيف، ظهرت امرأة مريبة عبر مقطع فيديو مسجل من قبل كاميرات مراقبة منزلية، يقال إنه تم تصويرها بمنطقة الشيخ زايد.

وخلال الساعات الماضية، انتشر مقطع الفيديو للسيدة المريبة بشكل هائل، وأصبح اكثر رواجاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عبر “تيك توك” و"فيس بوك"، وسط تحذيرات تفيد بأن المرأة مصابة بخلل عقلي وتسببت في طعن اثنين من المواطنين بمنطقة أكتوبر والشيخ زايد.

مجنونة الشيخ زايد

ادعى البعض من رواد التواصل الاجتماعي، أنهم رأوا هذه المرأة بالفعل تسير في منطقة الشيخ زايد وبعض المناطق بأكتوبر، وأثارت هذه الادعاءات الذعر في نفوس سكان منطقة أكتوبر خوفا من التعرض لهجوم مميت من قبل السيدة المجذوبة.

ولمتابعة المزيد حول ظهور امرأة مريبة في الشيخ زايد، تابع الفيديو جراف التالي: