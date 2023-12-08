صفقة جديدة للزمالك .. وعقوبة 500 ألف جنيه للاعبي الأهلي في هذه الحالة

رصد موقع صدي البلد الاخباري العديد من الاخبار المهمة خلال الساعات الماضية المتعلقة بالزمالك والاهلي ونرصد لكم ابرزها في التقرير التالي:

عقوبة 500 ألف جنيه



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تواجد جماهير الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد هام للغاية، من أجل دعم وتحفيز الفريق على تحقيق الفوز قبل كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن كل الفرق المشاركة في البطولة خسرت مبارياتها الأخيرة قبل السفر إلى السعودية.

وأضاف: "الخطيب كلف خالد عبدالقادر عضو شركة الكرة، لإنهاء أزمة مستحقات نادي إنبي بشأن صفقة حمدي فتحي، وهناك رغبة في ضم أحمد أوفا لذلك يريد النادي الاتفاق على كل الأمور المالية بين الناديين".

وزاد: "انبي يستحق الحصول على 30 مليون جنيه من قيمة انتقاله للوكرة بالاضافة لبعض البنود".

أكمل: "الأهلي يريد ضم عمر كمال عبدالواحد مقابل 8 مليون جنيه، لكن فيوتشر يريد المبلغ وأيضا ضم خالد عبدالفتاح".

وأتم: "خالد بيبو، قام بالتنبيه على كل المستبعدين من قائمة كأس العالم بعدم الحديث على السوشيال ميديا، وستكون هناك عقوبات قوية قد تصل لـ 500 الف جنيه".

انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

تحدث الحارس السابق للأهلي، إكرامي الشحات، والد شريف إكرامي، حارس بيراميدز، حول احتمالية انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك وإذا ما كان سيوافق على هذه الخطوة أم لا.

وأوضح إكرامي خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأخبار حول تخفيض عقد رمضان مع بيراميدز لا أساس لها من الصحة، حيث يتخذ اللاعب القرار في هذا السياق، مشيرًا إلى أن العقد يمتد لعامين ونصف مع الفريق السماوي.

وأفاد إكرامي أنه لو عرض عليه انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، فإنه كان سيرفض ذلك بتاتًا، ولكن لم يأت العرض من اللاعب نفسه، مؤكدًا أن رمضان يحتاج إلى نادٍ يمتلك جماهير كبيرة، نظرًا لأنه رب أسرة.

وأخيرًا، أوضح إكرامي موقفه حال معرفته برغبة رمضان في الانتقال إلى الزمالك، حيث أكد أنه في حال تقديم اللاعب هذا الطلب وعرض عليه الأمر، سيكون رفضه واضحًا ولكن في النهاية، يظل القرار متروكًا لرمضان صبحي.

الزمالك يضم لاعب مودرن فيوتشر في نهاية الموسم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أنباء ترددت عن توصل الزمالك إلى اتفاق مع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر لضمه في نهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن هناك اتفاق شبه مبدئي مع اللاعب.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "البنك الأهلي رفض قطع اعارة اسامة فيصل وإعادته لنادي الزمالك، خصوصا في ظل نتائج الفريق الأخيرة على المستوى المحلي، كما رفض مودرن فيوتشر التفاوض مع الزمالك بشأن محمود حمدي جنش".

وأضاف: "فرصة استمرار محمد عبدالغني مدافع الزمالك صعبة للغاية، وربما يكون الموسم الحالي هو الأخير للاعب مع الفريق، لكن ربما يتغير الوضع حال تألقه في مواجهات الفريق لنهاية الموسم، الكرة الآن في ملعبه".

تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك

كشَف الإعلامي إسلام صادق عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من التجديد لقائد الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال صادق عبر برنامجه "البريمو" عبر فضائية "TeN":" مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب استقر على التجديد لقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، لمدة موسمين نظرًا لدوره مع القلعة البيضاء داخل وخارج الملعب، فاللاعب له دورًا هامًا مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وتطرق صادق للحديث عن أزمة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، قائلًا:"مسئولو الزمالك تواصلوا مع سبورتنج لشبونة لإنهاء أزمة غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا، وعرضَ الأبيض سداد الغرامة على 3 أقساط، لكن مسئولي النادي البرتغالي تحفظوا على الأمر واشترطوا الحصول على قيمة الغرامة "كاش".

حقيقة التفاوض مع كيروش لتدريب الزمالك

ترددت أخبار حول احتمالية تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي قاد سابقًا منتخب مصر وتخلى عن مسؤولياته في منتخب قطر مؤخرًا، مهمة تدريب نادي الزمالك.

ووفق تقارير صحفية فإن مجلس إدارة الزمالك، الذي يرأسه حسين لبيب، يدعم بقوة معتمد جمال، وأنه لا يفكر في التعاقد مع كيروش في الوقت الحالي. وأشار المصدر إلى عدم وجود أي مفاوضات قريبة أو بعيدة لتعيين كيروش كمدير فني للفريق.

أعلنت إدارة الزمالك رسميًا تعاقدها مع معتمد جمال لتولي المهمة الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، وهو القرار الذي اتُخذ في أعقاب رحيل أوسوريو.