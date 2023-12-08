الصفدي : إسرائيل لن تحصل على الأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن مجلس الأمن الدولي إن فشل في تبني مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة سيكون بمثابة تأييد لقتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء، وتجويع السكان بالكامل، وجرائم الحرب، وانهيار النظام الإنساني.

كما طالب الصفدي في تصريحات له بضرورة تبني مشروع قرار عربي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وذكر وزير الخارجية الأردني أن سياسة نتنياهو لن تؤدي إلى تحقيق الأمن لإسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل لن تحصل على الأمن ما لم يحصل عليه الفلسطينيون.

وبين الصفدي ان هناك حرب دائرة أيضا في الضفة وأكثر من 300 هجوم شنها المستوطنون منذ 7 أكتوبر

