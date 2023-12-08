وزير الخارجية : معبر رفح لم يكن يومًا نقطة لحصار الفلسطينيين

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة:" معبر رفح لم يغلق أبدا ولم يكن يوما نقطة لحصار الفلسطينيين".

وأضاف شكري خلال جلسة حوارية عقدت علي مستوي وزراء الخارجية بين مصر و السعودية و أمريكا و الأردن وقطر قائلا:" الوضع الإنساني في غزة منهار ونحتاج للتحرك الفوري لتقديم المساعدات".

واضاف وزير الخارجية :"غياب الأفق السياسي الموحد أوجد تعاطفا مع حماس بالضفة الغربية".

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وضوح الموقف القطري فيما يتعلق بالأحداث في غزة؛ منذ السابع من أكتوبر وهو إطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت.

وشدد وزير الخارجية القطري في تصريحات له نقلتها - وسائل إعلام قطرية - علي ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال نعتقد أن هناك واجبا أخلاقيا على المجتمع الدولي لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة وان استمرار القصف الإسرائيلي يزيد المخاطر على المدنيين الإسرائيليين الرهائن.