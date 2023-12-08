رد حاسم.. الخارجية: القاهرة فقط تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة

استنكر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، محاولات تحريف التصريحات المتعلقة بدخول الأجانب إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال السفير أحمد أبو زيد إن "محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول "الأجانب" إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح، لا تعبر إلا عن يأس أصحابها".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية "نكرر مجددا وبما لا يدع مجالاً للشك أو المزايدة: السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة".

فيما قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة:" معبر رفح لم يغلق أبدا ولم يكن يوما نقطة لحصار الفلسطينيين".

وأضاف شكري خلال جلسة حوارية عقدت علي مستوي وزراء الخارجية بين مصر و السعودية و أمريكا و الأردن وقطر قائلا:" الوضع الإنساني في غزة منهار ونحتاج للتحرك الفوري لتقديم المساعدات".

واضاف وزير الخارجية :"غياب الأفق السياسي الموحد أوجد تعاطفا مع حماس بالضفة الغربية".